Modric sai meeskonnakaaslaselt ülivõrdes kiita

«Tundub, et mõlemad on teiselt planeedilt ning tulid meie, lihtsurelikega, jalgpalli mängima. Mul on olnud väga suur au mängida Andresiga viimased neli aastat Barcelonas ja Lukaga viimased 11 aastat Horvaatia meeskonnas. Kui ma peaksin jalgpallimeeskonna moodustama, oleksid nemad kaks kindlasti seal. Andres on üks mu parimaid sõpru ning Luka on mulle kui vanem vend,» rääkis Rakitic BBC-le.