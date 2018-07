Venemaa ründaja sattus isa sõnade tõttu dopinguskandaali

MMil kolm väravat löönud Tšerõšev sattus skandaali keskmesse oma isa sõnade tõttu. Või läks kontekstis midagi kaduma, sest Dmitri Tšerõšev andis intervjuus Venemaa väljaandele Sport Weekend mõista, et poeg on kasutanud kasvuhormooni.

«Ta sai vigastada ning arstide ebakõla tõttu süstisid nad talle kasvuhormooni. Seda tehti seetõttu, et Deniss kiiremini paraneks.»

Venemaa jalgpalliliidu tehtud avalduses kinnitati, et Tšerõševit süstiti, kuid mitte kasvuhormooni sisaldava ainega, vaid talle tehti plasmasüst. Ühtlasi süüdistati väljaande ajakirjanikku, et too oli mängija isa sõnu liiga vabalt kasutanud.