Ronaldo keeldus tulevikust rääkimast. Santos: Cristianol on veel palju jalgpallile anda

«Hetkel pole õige aeg rääkida minu, treeneri või mõne muu mängija tulevikust,» sõnas ta. «Meil on fantastiline meeskond, noor ja ambitsioonikas, ning seetõttu olen kindel, et meeskond jätab tugevana.»

Portugali jalgpallikoondise peatreener Fernando Santos kinnitas, et Ronaldo on Portugali meeskonna talisman. «Cristianol on veel palju jalgpallile anda. Meil algab juba septembris turniir ning loodame, et Cristiano aitab meie mängijatel kasvada.»