Uku Randmaa alustas purjetamisvõistlust, mis taasloob 50 aasta tagused tingimused

Esimene Golden Globe Race nime kandev purjetamisvõistlus korraldati sisuliselt selleks, et teada saada, kas toonaste tehniliste teadmiste varal ja täielikus üksinduses on üleüldse võimalik ilma kordagi maabumata ümber maailma sõita. Ümmarguse tähtpäeva puhul ja ainsa lõpetaja söör Robin Knox Johnstoni auks peetav võistlus loob nüüd osalejatele täpselt samasugused tingimused nagu 50 aasta eest.

«Reeglite järgi peab kogu laev ja selles sisalduv tehnoloogia olema võimalikult sarnane algupärasel 1968. aasta võistlusel kasutatule. Seega nii nagu söör Johnstonil, on ka minul navigeerimiseks ainult sekstant, paberkaart, päike, kuu ja tähed. Keelatud on ka näiteks iPhone, kus muidu oleks mu lemmikmuusika, või e-luger. Õnneks on lubatud tavaline kassettmakk, millelt muusikat kuulata,» ütles Uku Randmaa stardi eel.

Jahi kitsad olud tulevad ka fotol kenasti esile. Randmaa seab parasjagu üles meremehe voodit - valge palakas hoiab tugeva lainetuse korral sängist välja kukkumise eest. FOTO: Madis Vaikmaa

Meremehe sahvris on muuhulgas külmkuivutatud keedetud kartul ja supp. FOTO: Madis Vaikmaa

Kogu elu merega seotud ja aastatel 2010-2012 ümber maailma seilanud 55-aastase Randmaa elu teeb merel ebamugavamaks asjaolu, et üheksa kuni kümne kuu pikkuse reisi jooksul tekkiv prügi tuleb ookeani viskamise asemel finišisse kaasa tuua. Samuti tuleb võistluse ajal lisaks purjetamisele tegeleda vihmavee kogumisega, sest veemagestajaid polnud 50 aasta eest leiutatud ja kaasa võetud 150st liitrist mõistagi ei jätku. Ja see tähendab, et vesivetsust või duši all käimisest võib vaid unustada, aga see-eest on kasutada pang ja ookean.

Randmaa sõnul läbib võistluse teekond Lõuna-Jäämerd, kus aastaringne keskmine temperatuur on pluss kuus kraadi. See tähendab, et purjetajad naudivad samasugust ilma, nagu valitseb detsembris Tallinna lahel ja seda viis kuud järjest. Kuna kaasa võetud gaasi hulk on piiratud ja isegi öösel tuleb vähemalt kord tunnis purjeid, kurssi ja ümbrust kontrollida, pole pidevast külmatundest pääsu. Tõsi, sellele toovad vaheldust maismaa puudumise tõttu ebanormaalselt kõrgeks kasvavad lained ja iganädalased tormid, mis on orkaani jõuga.

Pärast neli aastat kestnud valmistumist läheb Randmaa sellistele ohtudele vastu Rustler 36 tüüpi jahiga, millel pikkust peaaegu 11 meetrit. Laeva on väga askeetlikes tingimustes ümber maakera purjetamiseks valmis seadnud Prantsuse purjetamise esinumber Jean-Luc Van den Heede ja ülikogenud meremees Lionel Regnier. Kuna Regnier ei saanud perekondlikel põhjustel starti minna, avanes Randmaal võimalus tema laev ära osta.

Rahvamass Edela-Prantsusmaa linnakese Les Sables-d'Olonne’i sadama juures purjetajaid teele saatmas. FOTO: Madis Vaikmaa

Pühapäeva hommikul oli Les Sables-d'Olonne’i sadamast ookeani viiva kanali ümbruses vapraid meremehi ära saatmas tuhandeid inimesi, kes innustasid suurele seiklusele vastu astujaid rõkkava aplausi ja udupasunate kooriga. Ja põhjust selleks on küllaga, sest Randmaa kõrval on stardis legendid nagu hollandlane Mark Slats, kes muude vägitegude kõrval aerutas 29 päevaga üle Atlandi ookeani, trotsides 18tunniste «tööpäevade» tulemusel tekkinud hallutsinatsioone. Lisaks on stardis Kevin Farebrother, kes on roninud kolm korda Everesti tippu, Susie Goodall, kes on vaid 28-aastane ja Abhilash Tomy, kes seilab 1969. aastal finišeerinud söör Johnstoni laeva täpsel koopial. Kuluaarides ennustatakse, et vähemalt pooled 18st osalejast (või nende jahtidest) ei pea 30 000 meremiili pikkusele ja ilma välise abita soolosõidule vastu.