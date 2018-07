Tour de France'i korraldajad ei lase Froome'i jätkuvalt starti, kasutusele võeti järgmine abinõu

Froome’i meeskond Team Sky on kaevanud ASO otsuse Prantsusmaa olümpiakomitee spordikohtusse, kes teatab oma otsusest Le Monde’i andmetel kolmapäeval. Pole välistatud, et juhtum võib jõuda ka rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS), kuid sellisel juhul ei jõuaks CAS enne Touri algust 7. juulil otsust tehtud.

Samas on Team Sky jätkuvalt arvamusel, et Froome saab Prantsusmaa velotuuril startida. «Oleme enesekindlad, et ta läheb Touri sõitma, sest ta pole mitte midagi valesti teinud!»