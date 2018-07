Murray loobus Wimbledoni turniirist

Murray andis teada, et Wimbledoni turniiril mängida oleks siiski liiga vara, ning tervise huvides otsustas ta turniirist loobuda. «Ma pean raske südamega teatama, et sellel aastal ma siiski Wimbledonis mängima ei tule,» ütles britt BBC-le. Lisaks andis ta teada, et ta ootab väga, et hakata mängima kõvema pinnasega väljakutel Augustist.