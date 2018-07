Viienda kohaga leppinud Taaramäe: oleksin pidanud ise kõvem olema

«Mul oli mõte, et kui keegi ründab, siis proovin temaga kaasa minna, aga kui Mihkel ründaski, siis oli näha, et ma ei suuda sellele vastata,» rääkis Taaramäe. «Ma oleks täna tahtnud väga võita, sest ma pole alates 2013. aastast meistrisärki selga saanud. See on nii ilus vorm. Paljud meeskonnadki teevad endale nendes värvides vormi,» rääkis Taaramäe.