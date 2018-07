Kreeka koondises on tõstnud tänavu sarnaselt meiega – tõsi, veidi teisel tasemel – pead mitu noort talenti, kes paari vanameistri ja NBA tähe Giannis Antetokounmpo puudumisel oma võimaluse hiilgavalt ära on kasutanud. Reedeses viienda vooru kohtumises alistati võõrsil Iisrael suisa 96:78.

«Iisraeli lõid nad tõesti pihuks ja põrmuks,» tõdeb Eesti koondise abitreener Alar Varrak, kes töötas täna kreeklaste viimase mängu detailideni läbi. «Iisrael mängis kodus täismaja ees, aga Kreeka oli lihtsalt liiga hea. Juba kolmanda veerandi järel oli vahe 20 punkti ja mäng tehtud. Ma ütleks, et tänane Kreeka koondis mängib meeskondlikumalt kui varasem staaridest kubisev punt. Nad tegutsesid Iisraeli vastu äärmiselt distsiplineeritult. Ja keegi ei langenud ansamblist välja.»

Bourousis on omaette nähtus, kelle nimi üksinda peaks kallist piletist hoolimata suuremad korvpallisõbrad homme saali tooma. 34-aastane keskmängija siirdus eelmisel aastal mängima Hiina rahaliigasse, ent lendas isegi talvel, hooaja sees, lühikesteks koondisemängude akendeks Aasiast Euroopasse rahvuskaaslasi aitama. «Mängin Kreeka koondises nii kaua, kui püsin jalgadel,» on 215-sentimeetrise kasvu juures ka kaugviskeid imeliselt tegev mees sõnanud. «Mul pole ühtegi põhjust, miks mitte olla selle meeskonna liige, sest ma tunnen end Kreekat esindades alati imeliselt. Rahvusmeeskond on mu teine kodu.»