17-aastane nooruk purustas Manchester Unitedi skautide silme all Teniste koduklubi

Brann on Norra kõrgliigas hoidmas esimest kohta, olles võitnud 15st kohtumisest kümme ning viigistanud neli. Täna tuli vastu võtta esimene kaotus Molde FK-lt, kes purustas Branni meeskonna juba kahekümne minutiga, millega löödi kõik neli väravat.

Molde kõik neli väravat lõi 17-aastane Erling Braut Haaland. Esimese värava lõi ründaja 4. minutil ja 15ndaks minutiks oli noormehel kirjas juba kübaratrikk, kuid 21. minutil lisas ta veel ühe värava, juhtides oma koduklubi kindla võiduni. Olukorra teeb veelgi märkimisväärsemaks see, et täna olid teda staadionile vaatama tulnud Inglismaa tippklubi Manchester Unitedi skaudid, kes olid juba pikemat aega noormängijast huvitatud.

Noormees ise lausus pärast suurepärast esitust Norra Eurospordile: «See on tore, et nad mind siia vaatama tulid, aga ma olen Molde klubi mängija ja pean keskenduma oma tegudele siin. Nii lihtne see ongi.»