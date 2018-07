Ülinapilt välja langenud Senegal nõuab FIFA-lt reeglite ülevaatamist

«Jaapan keeldus lihtsalt mängimast, kui sai teada, et Kolumbia on Senegali vastu juhtima asunud. See sobis Jaapanile, kuid läheb vastuollu jalgpalli põhimõtetega. Veel šokeerivam on see, et Jaapani peatreener isegi ei varjanud oma teguviisi. Pärast mängu peetud pressikonverentsil kinnitas ta, et tegi teadliku otsuse mängutulemusega sel moel manipuleerida,» kurtsid senegallased. «Ausa mängu nimetus kaotab ju sel moel kogu tähenduse.»