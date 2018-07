Hispaania ajakirjanik ründas vihaselt läbikukkumise arhitekte: Reali president käitus kui karjavaras

Lopetegui teatas vahetult enne MMi algust, et on sõlminud töölepingu Realiga, mispeale alaliit ta vaid päev enne turniiri avamängu vallandas ja palkas tema ajutiseks asendajaks senise alaliidu spordidirektori Fernando Hierro. Hispaania viigistas alagrupis Portugali ja Marokoga ning võitis Iraani, kuid kaotas kaheksandikfinaalis penaltiseeria järel Venemaale ja sõitis koju. Tegu on juba kolmanda järjestikuse suurturniiriga, kus 2008. ja 2012. aasta Euroopa ning 2010. aasta maailmameister Hispaania ei jõua isegi kaheksa parema hulka.