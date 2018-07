Häbistatud Venemaa kelgutaja loobus edasikaebamisest, ent vannub süütust

Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) jättis Zubkovi diskvalifitseerimise jõusse, vahendab portaal Insidethegames.biz. Venelasele oli määratud karistus selle eest, et ta osales Venemaa dopinguprogrammis. Zubkovi proov oli üks neist, mille puhul olid olemas kindlad tõendid sellega manipuleerimisest – tema uriinist leiti füsioloogiliselt ilmvõimatus koguses soola. Lisaks tõestas CAS, et Zubkov oli enne olümpaimänge andnud proovide tarbeks puhast uriini.

Zubkov teatas aga väljaandele Sport Ekspress oma juristi vahendusel, et tema vastu rääkivad asitõendid on «nõrgad» ja CASi otsus «ebaaus». 43-aastane Zubkov, kes töötab alaliidu presidendina hoolimata süüdimõistmisest jätkuvalt edasi, lisas, et «ei näe vajadust» CASi otsust Šveitsi kohtus edasi kaevata.