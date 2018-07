Postimehe video: Venemaa edu joovastas Moskva võidurõõmust

Ettevõtja ja jalgpalliliidu juhatuse liige Are Altraja viibis pühapäeva hilisõhtul Moskva kesklinnas ning kirjeldas atmosfääri järgmiselt: «Käib sõbralik ja üleüldine rahvalik pidu! Meeleolu on fantastiline. Ei saa öelda, et kõik joovad ja kõik on purjus. Võrreldes venelaste tähistamist Liverpooli fännide tegevustega maikuus Kiievis peetud Meistrite liiga finaalmängul, siis praegu pole rõhk mitte alkoholil ja räuskamisel, vaid rahvusliku ühtsustunde presenteerimisel ja selle nautimisel.»