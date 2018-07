Nagu vanal heal ajal: Kangerti kõrval stardib Tour de France'il ka Taaramäe

Kümme esimest etappi oleks talle sissejuhatus pärisvõistlusse, sest just siis algavad tema päevad ehk mägedeetapid. Aga sellises lähenemises on ka ohukoht. Eriti siis, kui eesmärk pole kokkuvõttes heale kohale sõita. «Ma veidi pelgan seda mägede ootamist. Grupi tagaotsas kulgemine tuleb pikk ja raske. Loodan, et see mentaalselt kuidagi hiljem tunda ei anna. Mägedes on tähtis, et refleksid alles oleksid, see on hea sõidu alus,» ütles Taaramäe.