Horvaatia kangelane pühendas võidu väljakul hukkunud sõbrale

Subašic paljastas võitu tähistades vormi all olnud T-särgi, mida kaunistas pühendus Custicile, ning pööras pilgu taevasse. Custic hukkus kümme aastat tagasi, mängides Subašiciga samas meeskonnas NK Zadaris. Vastasega palli pärast võideldes kukkus Custic nii õnnetult, et lõi pea vastu väljaku äärest kõigest mõne meetri kaugusel olnud betoonmüüri.

«Andke mulle hetk, et ennast koguda,» palus Subašic pärast mängu ajakirjanikelt esmalt. «Öeldakse, et penaltid on loterii, aga täna oli õnn meie poolel. Mul on hea meel, et suutsin võistkonda aidata ja Horvaatia rahvast rõõmustada,» lisas Subašic, kes kannab Custici mälestuseks samasugust särki vormi all kõikides kohtumistes.