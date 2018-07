Piltuudis: Zlatan tervitas LeBroni täpselt nii, nagu võis arvata

Nimelt postitas Ibrahimovic Instagrami pildi, kus on peal nii tema ise kui ka James, pildi alla kirjutas rootslane kommentaariks: «Nüüd on LA's olemas nii jumal kui ka kuningas. Zlatan tervitab kuningat!» Teatavasti on Jamesi Instagrami nimes samuti sees sõna kuningas ja mees armastab ennast ka ise kuningaks kutsuda.

Jumala all mõtleb Zlatan otseloomulikult ennast, sest nii kõrge enesehinnanguga mängija ei saakski muudmoodi käituda. Rootslane on postitanud ka varem pilte, kus on kujutatud jumalat, aga jumala nägu asendatud Zlatani omaga. Ibrahimovic on tuntud oma julgete väljaütlemiste poolest, näiteks Los Angeles Galaxy jalgpallimeeskonnaga ühinedes kirjutas rootslane pildi alla: «Tere tulemast Zlatanisse, LA.»