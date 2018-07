Tiit Sokk: visketabavus jääb kripeldama

«Soomlased mängisid täiesti erinevalt. See läks halvasti, sest kontrollkohtumistest saime valikmängudesse suhteliselt vähe kaasa võtta. Kreeka on tark võistkond ja ükskõik, mida me proovisime, siis nad jagasid selle lahti. Eriti tsentri Ioannis Bourousise poole pealt.

Mänguliselt oli kõik okei. Mõned asjad läksid viltu, aga perfektset mängu ei näegi. Mis jääb kripeldama, on visketabavus – Eesti koondis pole vist mitte kunagi mänginud kohtumist, kus kolmepunktivisete tabavus on kõigest 20% (4/20),» sõnas Sokk.

Kas Sokk läheb samasuguse noore koosseisuga lahingusse ka sügisestel valikmängudel, ei osanud peatreener pärast lõpuvilet öelda. «Ei tea, mida keegi teeb ja kus on. Aga igal juhul arvan, et need mängud olid positiivsed, sest poisid vajavad kokkumängu. Korvpall on meeskondlik ja kõik asjad ei hakka kohe väga kiiresti toimima.»