Maik-Kalev Kotsar: Bourousis tunnistas mulle oma patu üles

Kotsari vastaseks tsentris oli 2015. aastal Madridi Realiga Euroliiga võitnud Kreeka 34-aastane vanameister Ioannis Bourousis. Kui võistlusmängus polnud Kotsar varem nii kõva tasemega mehega üks-ühele vastamisi olnud, siis trennis küll. «Näiteks ülikoolis olen mänginud viis viie vastu nii, et Michael Beasley (hetkel New York Knicksi ridadesse kuuluv ääremängija - toim) ja sellised mehed on platsil olnud. Kogemust nende vastu natuke on, aga ikka väga kõva mängumees oli Bourousis,» sõnas Kotsar.