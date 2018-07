Kontaveit (WTA 27.) kuulub taas asetatud mängijate sekka, kuid tema avaringi heitluse eel tšehhitar Denisa Allertovaga (WTA 98.) on õhus mitmeid küsimärke.

Kas Eesti esireketi mänguvormile ja -tunnetusele on avaldanud mõju tõsiasi, et kaks ainsat muruturniiri s’Hertogenboschis ja Mallorcal lõppesid vaid ühe kohtumisega? Kuidas on sujunud koostöö algus inglase Nigel Searsiga?