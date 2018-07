Kreml: rõõm jalgpallivõidu üle oli võrreldav sõjavõidu ovatsioonidega

Peskov nõustus. «Vaimustavad, sellised eepilised hinnangud sellele eilsele triumfile on emotsionaalsest seisukohast mõistetavad. Ilmselt kui vaadata paljude Vene linnade, sealhulgas Moskva eilseid tänavaid, siis isiklikult minu silmis oli see ilmselt võrreldav 1945. aasta 9. mai filmikroonikaga,» ütles ta.

Ta rõhutas, et antud juhul ei ole tegemist siiski sõjavõidu tähistamisega: «See on sport. Sport lähendab, mitte ei lahuta. Ausas mängus võidab too, kes on hetkel tugevam.»