MM-oraakli kurb saatus: ennustaja löödi maha ja müüdi söögiks

Nii läks kaheksajalg Rabiot'l, kes pakkus õigesti kõik kolm Jaapani alagrupimängude tulemust käimasoleval jalgpalli MMil. Sport Illustrated kirjutab, et veel enne Jaapani dramaatilist väljalangemist kaheksandikfinaalis tabas kaheksajalga kurb saatus: ta löödi maha ja viidi turu müügiletile.

Hokkaido saarel Obiras kinni püütud ja Rabiot'ks ristitud kaheksajalg «ennustas», et Jaapan võidab avamängus Kolumbiat, teeb seejärel viigi Senegaliga ja kaotab Poolale. Kolm täpset ennustust tegid mereelukast hoobilt Jaapanis kuulsuse.

Rabiot otsustas tulemuse lihtsalt: valis basseinis tema ette asetatud kolme toidukorvi seast, mis tähistasid vastavalt Jaapani võitu, kaotust ja viiki. Kaheksajala kinni püüdnud kalur Kimio Abe leidis aga pärast alagrupiturniiri, et äriline kasum kaalub kuulsuse üle. «Loodetavasti ennustab järgmine Rabiot ka kõiki tulemusi õigesti ja Jaapan läheb lõpuni välja,» lausus ta portaalile Sora News 24.

Abe lootusel polnud aga määratud täituda, sest Jaapan mängis kaheksandikfinaalis Belgia vastu maha 2:0 edu ja kaotas üleminutite vasturünnakust 2:3. Seega selgub tagantjärgi, et ehk oligi originaalse Rabiot mahalöömine jaapanlastele omamoodi halb enne...?

MM-tulemusi ennustavad loomad on viimastel turniiridel pidevalt laineid löönud. 2010. aastal kerkis rahvusvaheliseks staariks samuti kaheksajalg, kellele pandi nimeks Paul. MMi ajal ennustas Paul õigesti kõikide Saksamaa mängude tulemused ning tagatipuks ka finaali, kus pakkus võitjaks Hispaaniat.

Tänavu on Rabiot'le konkurentsi pakkunud Venemaa kass Achilleus, kes ennustas õigesti, et turniiri võõrustajad alistavad Saudi Araabia ja Egiptuse. Siis pakkus kass aga, et Nigeeria saab jagu Argentinast, kuid aafriklased kaotasid 1:2. Samuti käis kehvasti saarmas Harry käpp, sest loom pakkus Hispaania-Venemaa kaheksandikfinaalis võitjaks hispaanlasi.