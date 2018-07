Kalju andis alla ja loovutas noormängijad Florale

Mõlemad mängijad on Eesti noortekoondislased, kel Premium liigas juba igati arvestatav kogemus. Keskkaitsja Henrik Pürg on Premium liigas platsil käinud 71 mängus ning löönud seal kokku 4 väravat. Eesti U21 koondise eest on tal kirjas 14 mängu.