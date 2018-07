Kuku jalgpallipäevik: veerandfinaali superpaaris usuvad Belgia ja Brasiilia omaenda edusse

Belgia ajakirjanik Frédéric Vanheule tunnistas, et 0:2 kaotusseisus Jaapani vastu tekkis hirm, et kaheksandikfinaal võibki jääda Belgiale viimaseks. Vanheule arvas, et belglased lihtsalt alahindasid jaapanlasi. Veerandfinaalis Brasiiliaga usub ta oma kaasmaalaste võimalustesse. «Olen kindel, et tuleb üsna avatud mäng ning see sobib meile.»