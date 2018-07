Joachim Löw: mina jään!

«Vaatamata õigustatud kriitikale, mis on seotud meie varase väljalangemisega, tunnen üldiselt siiski suurt toetust. Tahan asuda täie pühendumusega tööle ümberehitamise kallal,» sõnas Löw. «See võtab veidi aega, aga kui koondisemängud septembris jätkuvad, on kõik kenasti valmis.»

Löw sõlmis vahetult enne MM-finaalturniiri Saksamaa jalgpalliliiduga uue lepingu, mis kestab 2022. aasta MMini. Pärast Saksamaa konkurentsist langemist märkis alaliidu president Reinhard Grindel, et neil pole mingit kavatsust kontrahist taganeda ja Löwi teenetest loobuda. Siiski püsis õhus variant, et tosin aastat rahvusmeeskonda juhendanud 58-aastane peatreener otsustab pärast krahhi ise ameti maha panna. Nõnda siiski ei läinud. Saksamaa ajakirjandus reageeris Löwi otsusele kaheti.

Ajalehe Bild jalgpalliekspert Matthias Brügelmann leidis, et Löwi jätkamine on õige otsus. «Usun Löwi, sest ta ei jäta ühtegi kivi ümber keeramata, otsides võimalust piinlikku väljalangemist korvata. Löw suutis kaks aastat pärast 2012. aasta EMi poolfinaalis Itaalialt saadud ülivalusat kaotust meeskonna maailmameistriks viia. Vigadest õppimine pole tema jaoks midagi uut,» põhjendas Brügelmann.

Frankfurter Allgemeine ajakirjanik Michael Horen oli aga vastupidisel arvamusel. Tema kommentaar kandis pealkirja «Pühime põrandat kulunud harjadega» ning ta märkis, et erinevalt uuest juhendajast ei anta Löwile sügisel aega juurde, vaid tulemust nõutakse kohe. «Tõeline uus algus pole vanade jõududega võimalik. Löwi teened on ümberlükkamatud, aga need ei kustuta Venemaal ilmnenud pikka puudujääkide nimekirja ja alagrupis viimaseks jäämist,» kirjutas Horeni.