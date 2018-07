Olümpiavõitja saadeti Otepääl küll pensionile, kuid dopinguskandaal elab edasi

Nüüd otsustas aga ROK CASi otsuse edasi kaevata ning asi viidi Šveitsi ülemkohtusse. Nimelt on just Šveitsi ülemkohtul kõige suurem võim karistusi ja võistluskeelde muuta, näiteks tehti seda MMi eel 14-kuulise võistluskeelu saanud Peruu jalgpallikoondise kapteni Paolo Guerrero puhul.



ROKi pressipealik Mark Adams kinnitas, et ROK teeb kõik, mis võimalik, et Legkovi süüdi mõista. «Otsus tehakse teatavaks, kui kohus on menetluse lõpetanud.»