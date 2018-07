Soome odaviskelegend jätab EMi vahele

Pitkämäki tegi Turus peetud võistlusel tugijala põlvele liiga viimasel katsel ning soomlane pelgas toona, et vigastusega võib karjääri ka läbi olla.

Uuringud tuvastasid, et soomlane vigastas põlvesidemeid ning operatsioon on vältimatu. Seega läheb Pitkämäki augustis EMi asemel hoopis operatsioonilauale, kuid seda ennekõike eesmärgil, et ta saaks ka tulevikus võistelda.