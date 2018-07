Escobari vend pelgab MMil konkurentsist pudenenud kolumblaste elude pärast

Kolumbia sõitis 1994. aastal MMile ühe favoriidina, kuid kaks kaotust alagrupis - ühele «aitas omaväravaga kaasa» just Escobar - langetas Lõuna-Ameerika meeskonna juba avaringis. Maailmameistrivõistlused peeti juunis ja juba järgmise kuu teisel päeval tuli teade Escobari mõrvast, mees tulistati surnuks.

Tapmise põhjuseks arvati olevat just meeskonna kehv esinemine MMil. Kuna Kolumbia edule panustasid paljud riigi elanikud, siis arvatakse, et just ebaõnnestunud kihlveod ajasid kuumaverelisel kurjategijal kopsu üle maksa. Kuningliku spordialaga seotust tõendab ka roima pealt näinud jalgpalluri tüdruksõber, kelle sõnul olevat mõrtsukas karjunud iga väljatulistatud kuuli ajal «Goooooool.» (hispaaniakeelsete jalgpallikommentaatorite hüüd pärast väravat - toim.)