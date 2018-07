Publikul palutakse süüdistusest vabanenud Froome'i mõistvalt suhtuda

UCI teatas hiljuti, et on loobunud süüdistustest Tour de France'i neljakordse võitja Froome'i vastu ning britt saab tänavusel Touril startida.

«Tunnen suurt kergendust, viimased üheksa kuud on olnud rasked. Aitäh kõigile, kes minusse uskusid ja mind toetasid,» sõnas Froome Twitteris. «Kui ütlesin, et ma ei häbistaks kunagi võitjasärki ning lubasin tagada, et minu tulemused jäävad püsima, mõtlesin seda tõsiselt. Ma ei kahelnud kordagi, et mind õigeks mõistetakse: sel lihtsal põhjusel, et ma pole mitte midagi valesti teinud.»