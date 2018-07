Suviti toimuvad rahvaüritused pole kiire aeg mitte ainult meelelahutust otsivatele inimestele, vaid ka varastele, kellele pakuvad huvi valveta jäänud autod. Keskmiselt lõhutakse Eestis varguse eesmärgil iga päev enam kui üks autoaken ning suvised üritused on kahjuks just üks varguste kõrgaegadest. If Kindlustuse poolt tehtud eksperimentvideo näitab, kui kaua läheb aega, et autoaken purustada ja asjad autost kaasa võtta.