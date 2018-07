Kuku Jalgpallipäevikus arutasid saatejuht Andres Must ja Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela käimasoleva MMi suurte küsimuste üle: kas VAR on end õigustanud; miks on traditsioonilised jalgpalliriigid üksteise järel varakult konkurentsist pudenenud? Kuku Jalgpallipäevik on eetris tööpäeviti 18.05 ja nädalavahetusel 17.05. Tänast saadet on võimalik kuulata siit.