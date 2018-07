Eesti MMA-võitleja tõusis maailma edetabelis esikümnesse

Euroopa meistrivõistluste tulemuse kohta ütles Kokamägi, et medal on suur ja ilus, aga natuke valet värvi. «Olin päris lähedal, aga natuke jäi ikka puudu. Sisimas teadsin, et olen võimeline sellisel tasemel häid saavutusi saama, kuna olin ka varem tugevaid vastaseid võitnud ja heal tasemel meestega tasavägiseid matše pidanud, kuid nüüd on ka selge märk maas,» lisas Kokamägi, kelle järgmiseks sihiks on maailmameistrivõistlused, mis toimuvad 11. – 18. novembril Bahreini pealinnas Manamas.