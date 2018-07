Järelvaadatav: Muhu Väina regati esimene etapp lühirajal pakkus põnevust

Nüüd on see käes: Muhu Väina regatt. Eesti juubeliaastal on regatile registreerunud 108 jahti ja 600 purjetajat. Tänane esimene etapp, ProMarine Tallinn Kalevi Jahtklubi lühirada saab alguse kell 14. Vaata otseülekannet Postimehe vahendusel! Võistlust kommenteerivad Lauri Väinsalu ja Andrus Kaalep.