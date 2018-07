Tenniseekspert: nüüd selgub, kas Kontaveit on tera või sõkal

«Anett tegi oma töö ära ja on jõudnud välja 32 parema hulka, mis on tema edetabelikohta ja asetust vaadates see koht, kus selgub, kas ta on tera või sõkal,» lausus Uba. «Tore on vaadata, et ta on selleks turniiriks väga hästi valmistunud. Mulle ei meenu, et Anett oleks viimase paari aasta jooksul kordagi esinenud kehvasti slämmiturniiril. On mõneti arusaadav, et punkte, kuulsust ja raha jaotatakse neil turniiridel. Pisematel tuleb kõigil avaringi kaotusi ette ja kindlasti on Anetil olnud muu virr-varri keskel olnud raske sundida end seal täielikult keskenduma,» viitas Uba Kontaveidi hiljutisele treenerivahetusele ja sellega kaasnenule.