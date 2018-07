Ultramees Ratasepp: olen teinud suure arenguhüppe

Võistluse stardis on 28 osalejat 12 riigist, nende hulgas juba aastaid Ratasepale tugevat konkurentsi pakkuv valitsev maailmameister Richard Jung. «Richardiga on meil omavaheliste sõbralike mõõduvõtmiste hetkeseis 2:2. Üleeelmine aasta võitis ta mu ees 3-kordse ja 10-kordse ultratriatloni, eelmisel aastal õnnestus mul temast kiirem olla 2- ja 3-kordsel ultratriatlonil,» rääkis Ratasepp, lisades, et tugev konkurents teeb ainult head meelt, sest see võimaldab tal endast maksimum võtta.

Ratasepp tõdeb, et ettevalmistused selle aasta võistlusteks on kulgenud üle ootuste hästi: «Treeningute ja enesetunde võrdlus eelmise aastaga näitab suurt arenguhüpet. Treeningud võistlusrajal näitasid samuti, et eeldused kiireks ajaks on olemas. Loodetavasti õnnestub see hea vorm suurepäraseks tulemuseks vormistada. Samas, nii meeletute distantside juures tuleb alati olla valmis ootamatusteks.»