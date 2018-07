Võitlusliku ekstreemala valitseja räägib eesti keelt

Prantslane Pierre Vaultier on väga suur sportlane, omal alal maailma kõigi aegade parim. Ta on tulnud lumelauakrossis kahel korral olümpiavõitjaks, möödunud talvel Pyeongchangis ja neli aastat tagasi Sotšis, korra maailmameistriks ning võitnud koguni kuuel korral maailma karika. See, miks ta meile, eestlastele, korda võiks minna, tuleneb tõsiasjast, et tema teine kodu asub Eestis. Ta on abielus Eesti kõigi aegade parima lumelauasõitja Kadri Pihlaga (nüüd Vaultier), nad veedavad igal kevadel kaks kuud Eestis, peamiselt Tallinnas. Neil on kaks last, kellest vanema, viieaastase tütre Kimi esmane emakeel on eesti keel, ja kellest noorema, aasta ja kahe kuu vanuse Robiga püüab ka isa Pierre hakata lähiajal oma eesti keelt uuele, senisest veelgi paremale tasemele viima.