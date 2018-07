Nii nad ütlesid: Griezmann selgitas, miks ta väravat ei tähistanud

Prantsusmaa ründaja Antonie Griezmann: «Ma ei tähistanud väravat, sest kui profikarjääri alustasin, toetas mind üks uruguaylane, kes õpetas mulle kõike jalgpalli heade ja halbade tahkude kohta. Austan Uruguayd kui riiki väga. Lisaks mängisin sõprade vastu, seetõttu otsustasin lugupidamisest nii käituda.»

Prantslaste peatreener Didier Deschamps: «Palju rõõmu ja uhkust – see oli teenitud võit. Argentina vastu saatsime korda midagi suurt ja nüüd kergitasime taas latti. Kohati paistab endiselt välja, et meil napib kogemusi, aga see on tohutult andekas meeskond. Oleme MMil nelja parema seas, olen meeskonna üle väga uhke. Argentina-mängu järel suutsime pilvedelt alla tulla. Igal juhul on meie MM juba korda läinud. Vahet pole, kellega poolfinaalis mängime – kõige tähtsam on, et meil pole vigastusi ega mängukeelde. Ja lisaks saame veel Blaise Matuidi tagasi.»

Avavärava löönud keskkaitsja Raphaël Varane: «Rõõm, puhas rõõm, kõik on kaunis. Ütlesin Antoine'ile (Griezmann – toim) enne karistuslööki täpselt, kuhu pall anda, ja ta andis. Ajastasin hüppe ja löögi suurepäraselt. Teeme kõik, et MMil lõpuni minna.»

Poolkaitsja Paul Pogba: «Teadsime kohe, et sellest ei tule tehniline mäng, pigem võitlus nii füüsilisel kui ka vaimsel tasandil. Näitasime, et oleme selles tugevad ja suudame ka nii tegutseda. Panime mängu oma viha ja kadeduse, tulemus on teie ees. Griezou pole teile veel kõike näidanud, ta on enamaks võimaline. Võitsime üheskoos nagu üks pere, aga loodame, et suudame veelgi üllatada. Suutsime end selles lahingus tõestada.»