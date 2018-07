Slämmivõitja ja kahekordne Wimbledoni poolfinalist: mäletan, kuidas isa MMil mängis

Keskkaitsjana mänginud Lei Clijsters esindas Belgia koondist 40 korral, kuid suri 2009. aastal kõigest 52-aastasena kopsuvähki. «Toona mängis enamik mehi Belgias. Nüüd on aga suur osa koondislasi maailma parimate liigade tippklubides. Nelja aasta eest loodeti neilt palju, aga nüüd on nad palju küpsemad,» lisas Kim Clijsters. «Mulle meeldib peatreener Roberto Martinez. Aga arvan, et abitreener Thierry Henry ei pälvi piisavalt tunnustust. Mulle näib, et mängijatele meeldib teda kuulata ja tema nõuandeid kõrva taha panna.»