Rootsi legend kuulutas Inglismaa sobivaimaks vastaseks

«Inglased arvavad, et nad on nii head, aga tegelikult ju pole. Nad on ärahellitatud lapsed, kes teenivad Premier League’is väga kõrget palkat. Neis pole võitmiseks vajalikku meeleheidet,» ütles 1994. aastal MM-pronksi võitnud Rootsi koondisesse kuulunud Mild Rootsi raadiole antud intervjuus. «Inglismaa meeskond ei aja kuidagi hirmu nahka. Nad on Rootsile sobilik vastane, tegu on piiratud oskustega meeskonnaga!»