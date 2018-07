Joosep Susi kolumn: vabatahtlik alaealisus

Näib, et Tiisler kõneleb traditsioonilise jalgpallifänni positsioonilt. Ja fänni olemusse on sisse kirjutatud midagi triksterlikku. Temas peitub igal ajahetkel kaks justkui teineteist radikaalselt välistavat essentsi: naiivne alaealine ja rafineeritud analüütik.

Ühelt poolt on jalgpallifänn punkar. Nagu Vennaskond – natukene mässumeelsust, samas romantiline hing, meeletutes kogustes utoopilisi unistusi. Tema käitumine on karjuvalt ebaratsionaalne, instinktiivne, neurootiline. Teisisõnu, jalgpallifänn on jäänud lapseks, jäänud kinni alaealisusesse. Ta on sellest muidugi teadlik. Tal ei ole ses mingit süüd. Ta on seda vabatahtlikult.