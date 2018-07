Belglaste päästja: tõestasin, kes ma olen ja miks ma siin olen

Üleminutitel Neymari löögi tõrjunud Belgia väravavaht Thibaut Courtois: «Uskumatu lugu. Paljud ütlesid, et Inglismaa vastu tasuks pigem kaotada, aga me tahame iga mängu võita. Ehk valisime tõesti raskema tabelipoole, kuid usume endasse. Mind on sel hooajal palju ja ebaausalt kritiseeritud, aga täna tõestasin, kes ma olen ja miks ma siin olen.»

Teise värava löönud Kevin de Bruyne: «Näitasime oma tugevust meeskonnana. Eriti avapoolajal olime lausa imelised. Nad muutsid taktikat ja meie elu läks raskemaks, aga isegi siis tekitasime võimalusi. Nende värav pani meie iseloomu proovile, kuid näitasime kogu maailmale, milleks oleme võimelised.»

Belgia peatreener Roberto Martinez: «Neil poistel on suur süda. Me ei leppinud teadmisega, et Brasiilia võiks meid võita. Loodan, et ka Belgias on kõik väga uhked. Viisime taktika täiuslikult ellu, ehkki pidime seda kahe päeva jooksul täielikult muuta. Brasiilia alistamine on miski, mida tuleb hinnata ja järgmistelegi põlvkondadele rääkida. Aga vajame veel energiat, sest meid ootab järgmine mäng.»

Brasiilia värava löönud Renato Augusto: «Peaksime olema valmis kõikideks olukordadeks, kaasa arvatud kaotusseisu jäämine. Aga pärast esimest väravat muutusime pisut meeleheitlikuks. Teise järel läks veel raskemaks, aga vähemalt võitlesime lõpuni. Vahetult pärast mängu on raske rääkida... meil oli võimalusi, oleksime viiki väärinud, aga väravat ei tulnud. See on väga kurb päev.»