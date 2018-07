Inglismaa noor koondis purustab rekordeid ja uuendab ajalugu

Viis mängijat on Inglismaa eest Venemaal sihile jõudnud. Sama arvukas oli täpsusküttide ring ka 1954., 1998. ja 2002. aasta MMil, suurem mitte iial. Kuid Inglismaal on ees kaks mängu ehk praegusel meeskonnal võimalus absoluutne rekord enda nimele võtta.

Kaheksa väravat 11st on Inglismaa sel MMil löönud standardolukordadest. Viis neist on tulnud pealöökidest, nii sündisid ka tänased mõlemad tabamused. Kummaski arvestuses ollakse finaalturniiri kindlad esinumbrid.

Vaid ühe mängu on Inglismaa 23 MM-kohtumises kaotanud, kui poolajaks on saavutatud eduseis. Võite on tulnud 18 ja viike 4. Too ainuke kaotus tuli 1970. aasta veerandfinaalis Lääne-Saksamaaga.