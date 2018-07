Taaramäe abikaasa tegi ratturi meeskonnakaaslastele armsa kingituse

Hanna Taaramäe kirjutab oma blogis kottide valmimisest: «Valmistasin neile kõigile ühesugused seljakotid, mis on Tourile sobivalt kollasega (samuti sobitub ka see tiimi värvidega) ja lasin peale tikkida iga ühe nime veel. Minu jaoks oli selline žest esmakordne, seega tuli see sügavalt südamest!»