Omavärava löönud brasiillane sattus rassismi ohvriks

«Ma istusin perekondade juures, minu kõrval oli Ane, Fernandinho ema. Kui värav tuli, ei saanud me esmalt aru, kes Belgia juhtima viis. Kui kordus näitas, et pall läks Fernandinho õlast väravasse, peitis Ane pea käte vahele ja ütles: «Issand jumal, see on mu poeg! See on mu poeg!» meenutas ta.