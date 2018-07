Saksamaa koondislase isa õhutab poega meeskonnast lahkuma

Ka legendaarne Saksamaa ründeäss Oliver Bierhoff teatas neljapäeval, et Özil võinuks ikkagi pärast sellist poliitilist avaldust koondise esindamisest loobuda ning see ajas kopsu üle maksa Özili isal Mustafal.

«Selline avaldus on ülbuse tipp!» kõmistas vanem Özil Bildile antud intervjuus. Tema arvates oli Mesut nõus Erdoğaniga ühele pildile astuma puhtalt viisakusest ning poeg ei mõelnud mingi poliitilise sõnumi edastamise peale. Ühtlasi soovib ta, et teema lõpetataks.

«Ta ei taha enam selgitusi jagada, ta ei jaksa ennast kogu aeg kaitsta. Ta on üheksa aastat Saksamaad esindanud, tulnud maailmameistriks. Ta on meeskonnale palju andnud. Kui võidame, võidame koos. Aga nüüd kui kaotame, on põhjuseks Özil? Teda vilistatakse välja ja peetakse patuoinaks. Ma saan ju aru, kui ta on solvunud,» ütles isa.