Kuku jalgpallipäevik: mis on maailma jalgpalli suurimad probleemid?

Kuku Jalgpallipäeviku selle nädalavahetuse peakülaline on briti sotsioloog, kirjanik ja ajakirjanik David Goldblatt, jalgpalliajaloo suurteose «Ball is Round» autor. Läbi kahe saate laupäeval ja pühapäeval räägib Goldblatt rikkalikust Inglise jalgpallikultuurist, maailma jalgpalli tänastest suurtest probleemidest ning loomulikult ka oma 2006. aastal ilmunud peateosest «Ball is Round».