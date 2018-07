Endine Arsenali mängija vahistati süütamiste ja ebaviisaka käitumise pärast

«35-aastane Eboue on vahistatud süütamise ja solvavate väljendite karjumise eest. Mees vahistati 7. juulil kell 17:00, peale mida ta viidi Põhja-Londoni politseijaama, kus teda siiani hoitakse,» vahendas The Mirror politsei avaldust.

Eboue sõbrad on mehe pärast tõeliselt mures, ning muretsevad tema vaimse ja emotsionaalse seisundi pärast. Lisaks sellele muretsevad tema tuttavad ka selle pärast, et endisel jalgpalluril ei pruugi olla piisavalt raha, et palgata endale hea advokaat. Nimelt elas mees just üle väga kalliks läinud lahutuse.