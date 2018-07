Haugasmägi saavutas viienda veemoto Euroopa meistritiitli

Võistlustingimused tegi Haugasmägi sõnul harjumatuks seegi, et betoonseintega rajal tekkis tavapärasest tugevam lainetus, mille tõttu tuli gaas varem maha võtta kui ta harjunud on. «Aga ma arvan, et need tingimused olid kõigile võrdsed,» ütles ta. Ka kiitis ta oma uut paati, mille kiirendus oli konkurentidest parem, lubades nii rahulikumalt pöördeid võtta.