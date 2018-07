Kangerti meeskonnakaaslane kukkus rängalt ja pidi Touri luumurdude tõttu poolelil jätma

Astana meeskond teatas, et La Roche-sur-Yoni haiglasse viidud Sanchezil tuvastati mõrad nii küünarnukis kui ka neljas roides. Küünarnukivigastus vajab operatsiooni ning see tähendab, et Tanel Kangerti 34-aastane meeskonnakaaslane viiakse tagasi kodumaale Hispaaniasse.