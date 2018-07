Kuku Jalgpallipäevik: briti sotsioloog David Goldblatt soovitab olümpiamängude pidamise lõpetada

Goldblatt võrdles kahte suurt spordisündmust – jalgpalli MMi ja olümpiamänge. «Jalgpalli MMi vaatan ma suurte lootuste, optimismi ja utoopiaga, et midagi poliitilises jalgpallijuhtimises viimaks ikkagi juhtub. Olümpiamängude puhul on mul kadunud igasugune lootus,» rääkis Goldblatt, kelle sulest on ilmunud kaks olümpiamängude teemalist raamatut ning kes arvab, et olümpiamängude korraldamine tuleks lõpetada. «ROKi toimimismudel, selle suhtlus laiema ühiskonnaga – seda on täiesti võimatu reformida, kuna struktuurselt toob see välja inimeste kõige negatiivsemad omadused.»