Horvaatia peatreener: kui suutsime juba Messi peatada, siis Kane pole probleem

Horvaatia peatreener hindab kõrgelt ka Sterlingit, kes pole Inglismaa särgis ligi kolm aastat väravat löönud ning on sellelgi turniiril langenud kodumaa toetajate ja ekspertide kriitika alla. «Ta on nende jaoks tähtis, sest ta on väga kiire ja mängib Kane'iga hästi kokku. Inglismaa on jõudnud poolfinaali, see ütleb kõik. Nad on näidanud sirgjoonelist ja kiiret vutti, samuti on nad standardolukordades tugevad. Rootsiga saadi üsna kergesti hakkama, järelikult on tegu kõva vastasega, keda peame austama,» ütles Dalic.